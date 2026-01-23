İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

  • İSTANBUL
Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kendisine "Hocam reşit misiniz?", "Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?" şeklinde yorumlar yöneltildiğini ifade etti. Mide bulandıran paylaşımlar sonrası vatandaşlar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi mecralar üzerinden iletilen fenomen öğretmen şikayetleri üzerine Türkiye genelindeki 81 il müdürlüğünden öğretmenler hakkında bilgi istenmiş ve verilerin toplanmasının ardından ilgili kanun kapsamında öğretmenler hakkında inceleme başlatılmasının söz konusu olabileceği belirtilmişti.

"Hocam reşit misiniz?"

Haberler.com'da yer alan habere göre; bu olayın yankıları sürerken öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kendisine "Hocam reşit misiniz?", "Hocam güzelliğinizi hangi iksire borçlusunuz?" şeklinde yorumlar yöneltildiğini ifade etti.

 

Kısa sürede viral olan görüntünün altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyen sosyal medya kullanıcılar "Bu tarz saçmalıklara artık dur denmesi gerekiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan Bakanlık yetkilerinden alınan bilgiye göre, gerekli tespitlerin yapılmasının ardından fenomen öğretmenlere ilgili kanunun hükümleri uygulanacak.

Bu kapsamda yapılan teftiş ve incelemelerin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda, bazı öğretmenlerin kanun kapsamında cezalandırılmasına dair bir teklif yapılması söz konusu olabilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu durum, "Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuat dışında paylaşanlara kınama cezası verilir" şeklinde açıklanıyor.

