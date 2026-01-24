Kuru meyve 3 – 4 adet yeter: Kan depolarını fullüyor, demir temin ediyor, en etkili kuru meyve

Yoğun lif içeriği sayesinde kuru incir, bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlıyor. Sindirimi kolaylaştıran bu özellik, kabızlık sorununa karşı doğal bir destek sunarken uzun süre tokluk hissi oluşturmasıyla diyet listelerinde sıkça yer alıyor. Potasyum, magnezyum ve demir bakımından zengin olan kuru incir, antioksidan bileşenleriyle de öne çıkıyor. Hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyan bu yapı, bağışıklık sistemine katkı sağlayan doğal besinler arasında gösteriliyor. Uygun miktarlarda tüketildiğinde kuru incirin, insülin direnci bulunan bireyler için de tercih edilebilir olduğu belirtiliyor. Lifli yapısı sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini sınırlamaya yardımcı oluyor. Uzman görüşlerine göre günde 3 ila 4 adet kuru incir tüketimi yeterli kabul ediliyor. Doğal şeker oranının yüksek olması nedeniyle aşırı tüketimin kalori alımını artırabileceği uyarısı yapılıyor. Kuru incir tek başına yenilebildiği gibi; Salatalara eklenerek, Peynir sunumlarında kullanılarak, Yoğurt ve bowl tariflerine ilave edilerek, Smoothie ile yulaf karışımlarında değerlendirilerek de sofralarda yer buluyor.