  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Öldü denilip arama çalışmaları durdurulmuştu! 36 gün sonra bulundu
Dünya

Öldü denilip arama çalışmaları durdurulmuştu! 36 gün sonra bulundu

28 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında kurtarılmayı bekleyen Antonio isimli pilotun yaşadıkları dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:28:00 -
Öldü denilip arama çalışmaları durdurulmuştu! 36 gün sonra bulundu

Dünya, uçağı Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca mucizevi bir şekilde hayatta kalan pilotu konuşuyor. 28 Ocak'tan beri ormanda yaşama tutunmaya çalışan pilotun yaşadıkları, yalnızca ülkesinde değil tüm dünyada gündem oldu.

Brezilya televizyonu R7'nin haberine göre, Antonio sebebini belirleyemediği mekanik arızadan sonra bir açıklığa zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı ve uçak alev almadan önce içinde biraz ekmek ve diğer eşyalar bulunan bir sırt çantasını almayı başardı.

Enkaz bulamayınca aramalar sona erdi

Öte yandan arama kurtarma ekipleri enkazı bulamayınca Brezilya'da onu aramaktan vazgeçti. Ancak, yardım bulmak için uçağının enkazından ayrılmasından beş hafta sonra tesadüfen çiftçilerle karşılaştı.

Bir aydan fazla bir süredir Amazon'da mahsur kalan pilot kestane hasadı yapan çiftçilere rastlamasını mucize olarak tanımlıyor.

"Ailemi görme isteği beni hayatta tuttu"

Pilot, son derece dramatik kurtarılma anlarının ardından, Pazartesi günü ailesiyle yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, susuz kalmış ve oldukça zayıflamışlamıştı.

Sena, hayata tutunması hakkında şöyle konuştu: ''Beni güçlü tutan ve bu durumdan canlı çıkmamı sağlayan tek şey aileme duyduğum sevgi, anne babamı ve kardeşimi tekrar görme isteğiydi. Bu bir sevgi ve inanç hikayesi'' dedi.

Ölüm kalım savaşında 25 kilo verdi

Pilot, son derece dramatik kurtarılma anlarının ardından, ailesiyle yeniden bir araya geldi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Vücudunda ufak tefek sıyrıklar ve susuz kalmasının yanında önemli bir şeyi olmadığı ifade edildi. Yaşam mücadelesi verirken de 25 kilo verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobil çarptı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'
Gündem

CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'a rozet takmasına CHP Eski Manisa Milletvekili Ş..
Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi
Gündem

Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulama..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay