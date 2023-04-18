‘Öldü’ denilen Aydemir Akbaş’tan yeni haber
Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş'ın öldüğü iddialarının ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Aydemir Akbaş geçtiğimiz günlerde, kötü haberi vererek ikinci kez kansere yakalandığını açıklamıştı. Tedavi sürecinin başladığını söyleyen oyuncunun son sağlık durumu oldukça merak edildi.
Aydemir Akbaş'ın tedavi süreci devam ederken, sosyal medyada "Aydemir Akbaş öldü", "Aydemir Akbaş yoğun bakımda" gibi iddialar ortaya atıldı.
Konuya ilişkin açıklama bizzat Aydemir Akbaş'tan geldi. İddiaları yalanlayan açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden bir video ile yapan oyuncu konuya açıklık getirdi.
Oyuncu Akbaş, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.
İntikam Oyunları' filminin galasına katılmayı ihmal etmedi. Oyuncu, kameralara iyi olduğunun mesajını verdi.
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