Öldü denilen adam morga kaldırıldı, ceset torbasını açıp evine gidecekken...

İngiltere'de filmlere konu olacak türden bir olay yaşandı. Öldüğü sanılıp morga kaldırılan adam, ceset torbasını yırtarak kaçmaya çalıştı. Olay ortaya çıktığında ise kontrolleri kapan hemşirenin açıklaması şok etti.

Edinilen bilgilere göre, İngiltere'de hayatını sürdüren 55 yaşındaki Kevin Reid isimli İngiliz, geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Kevin Reid, Hastaneye geldiği zaman öldüğü iddia edilen ve ve kendisinde bir yaşam belirtisine rastlanmayan Reid, ceset torbasına koyularak morga konuldu.

Sonraki gün hastayı tedavi eden doktorun resmi ölüm belgesini doldurmak için gelip, ceset torbasını açmasıyla hayrete düşürücü bir şey yaşandı.

Kaçmaya çalıştı

Doktor Reid'in içinde bulunduğu ceset torbasını açar açmaz öldüğü sanılan Reid'in torbayı yırtıp kaçmaya çalıştığı gözlemlendi.

Adli tıp kurumuna gönderilen raporda "Yeni bir deri yırtılmasından, kol pozisyonundan ve göz işaretlerinden gelen açık kanın, morga vardığında otopsi yapılan bir kişiyle tutarsız olduğuna inanıyorum" şeklinde yazıldı.

Hemşire iddiaları reddetti

Hastanın yaşadığının öğrenilmesinin sonrasında kontrolleri yapan hemşire Reid'i değerlendirdiğini ve hiçbir yaşam belirtisi bulamadığını söylediği iddialarını reddetti.

İstifa geldi

Eyalet adli tabip ofisi sözcüsü, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Adli tıp mahkemesi, 3 Ekim Pazartesi günü, söz konusu ölümün, rapor edilebilir bir ölüm olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı” şeklinde konuştu.

Yaşanan olay sonrası doktor hastanedeki görevinden istifa etti.