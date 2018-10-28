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Olcay Şahan'dan penaltı isyanı: Burak ağabey penaltı olduğundan emindi

Trabzonspor'un başarılı futbolcularından Olcay Şahan, 1-1 sona eren Antalyaspor maçı sonrası karşılaşmanın hakemine ateş püskürdü.

28 Ekim 2018 Pazar 00:45
Olcay Şahan'dan penaltı isyanı: Burak ağabey penaltı olduğundan emindi

Trabzonsporlu Olcay Şahan, takımının Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın son dakikalarındaki penaltı pozisyonu değerlendiren Olcay Şahan, "Antalya'nın zor bir deplasman olduğunu söyleyebilirim. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikadaki pozisyonu gördük. Futbol adına iyi niyetli olursan, son dakikadaki pozisyonda penaltı vermek zorundasın. VAR'a bakabilirsin, bir bakabilirsin en azından. Bir bak da sonra penaltı yok de. İyi niyeti sorgularız orada. 3 puanı almak isterdik, olmadı." dedi.

"BURAK AĞABEY PENALTI NOKTASINA GİTTİ AMA..."

Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğundan emin olduğunu söyleyen Şahan, "Bizim gördüğümüz görüntü penaltı. Hakem oyunu durdurduğunda Burak ağabey zaten penaltı noktasına gitmişti o kadar emindi penaltı olduğundan. Ama yapacak bir şey yok." diye konuştu.

(Sporx)

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 00:45
  1. Olcay Şahan
  2. Trabzonspor
  3. Burak Yılmaz
  4. Antalyaspor

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