Olcay Şahan kimdir, nereli kaç yaşında? Olcay Şahan hangi mevkide, hayatı kariyeri

Olcay Şahan, 26 Mayıs 1987 tarihinde Düsseldorf'da doğdu. Kanat mevkiinde oynayan Türk eski milli futbolcudur. 2012-2017 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı forması giymiştir. 2. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'da oynamaktadır. Futbola Bayer 04 Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf altyapılarında başladı. 2004'te ise Borussia Mönchengladbach altyapısına geçti. 2005 yılında Mönchengladbach'ın ikinci takımı ile birlikte dördüncü lig olan Oberliga Nordrhein'de forma giymeye başladı. 27 Kasım 2005'te ilk maçına Junkersdorf 1946 karşısında çıktı ve ilk golünü de bu maçta kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 3 gol atan futbolcu, lig şampiyonluğu yaşadı. 2008-09 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden MSV Duisburg'a bir yıllığına transfer oldu. Sezonun beşinci hafta maçında Alemannia Aachen karşısında ilk kez forma giydi. Performansı beğenilen futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.

2009-10 sezonunda oynadığı maç sayısını arttıran futbolcunun kendini göstermesi 2010-11 sezonunda oldu. 2011-12 sezonunda 1. FC Kaiserslautern'a transfer olup ilk kez Bundesliga seviyesine çıktı. 30 Temmuz 2011'de Berliner FC Dynamo ile oynanan Almanya Kupası maçı ile ilk resmi maçını oynayıp, bir asist yaptı. 11 Ocak 2017 tarihinde Beşiktaş'tan 200.000 Euro transfer bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu.

Olcay Şahan, altyapı döneminde 1 kez Almanya U-17 millî takım formasını giymiştir. Türkiye ve Almanya A millî takımlarını seçebilme şansı bulunan futbolcu, tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. 25 Mart 2011'de ilk kez Türkiye A2 millî futbol takımı forması giydi. Olcay, 22 Mart 2013 tarihinde oynanan Andorra maçı ile ilk defa A millî takım forması giymiştir. Olcay, millî formayla ilk golünü ise 28 Mayıs 2013 tarihinde Almanya'nın Duisburg şehrindeki Schauinsland-Reisen-Arena stadyumunda Letonya ağlarına yollamıştır.