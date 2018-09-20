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Olaylı maçın cezası açıklandı!

PFDK, Balıkesirspor'a, yarıda kalan Ümraniyespor karşılaşmasında "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" sebebiyle 2 resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası verdi.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:25
Olaylı maçın cezası açıklandı!

İşte PFDK'nın kararı:

"BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübünün, 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPORSpor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:25
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