Olaylı maçın cezası açıklandı!
PFDK, Balıkesirspor'a, yarıda kalan Ümraniyespor karşılaşmasında "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" sebebiyle 2 resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası verdi.20 Eylül 2018 Perşembe 17:25
İşte PFDK'nın kararı:
"BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübünün, 17.09.2018 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-ÜMRANİYESPORSpor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"
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