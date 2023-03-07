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Spor Olaylı maç sonra TFF'den Bursaspor kararı!
Spor

Olaylı maç sonra TFF'den Bursaspor kararı!

Olaylı geçen Amedspor-Bursaspor maçına ilişkin TFF, Bursaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 23:31:00 -
Olaylı maç sonra TFF'den Bursaspor kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor-Bursaspor maçına ilişkin açıklamada bulundu.

TFF, Bursaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bursaspor Kulübü’nün 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci’nin aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 07.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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