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Olaylı Amedspor-Sakaryaspor maçının sevkleri yapıldı

TFF 2.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Olaylı Amedspor-Sakaryaspor maçının sevkleri yapıldı

TFF 2. Lig’de cumartesi günü oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında çıkan olaylar sonrasında ev sahibi takımdan 3, konuk ekipten ise 1 futbolcu PFDK’ya sevk edildi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta cumartesi günü oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında çıkan olaylar sonrası 4 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Amedspor’da, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldırdığı iddia edilen Mansur Çalar’ın yanı sıra Muhlis İstemi ve Muhammed Ali Özdemir, “saldırı” nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Sakaryaspor’da Serkan Odabaşoğlu’nun da aynı maçtaki “saldırı” yaptığı gerekçesiyle sevkinin yapıldığı açıklandı.


TFF’nin resmi sitesinden Amedspor-Sakaryapsor maçının sevkleriyle ilgili yapılan açıklama:



“Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 02.03.2019 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,


Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Muhlis İstemi’nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,


Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Muhammed Ali Özdemir’in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,


Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Mansur Çalar’ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.


Sakaryaspor Kulübü futbolcusu Serkan Odabaşoğlu’nun 02.03.2019 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”



Ne olmuştu?


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta, 2 Mart Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında, saha içinde çıkan kavgaların yanı sıra Amedli Mansur Çalar’ın, konuk ekibin oyuncularına jiletli saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Maç sonunda şiddete maruz kalan Sakaryasporlu futbolcular, darp raporunu alarak Mansur Çalar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Bu olayların gölgesinde oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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