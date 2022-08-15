Olayla ilgileri var mı? İran'dan Salman Rüşdi açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ABD'de bıçaklı saldırıya uğramasıyla ülkesinin ilişkisinin olmadığını bildirdi.

İranlı sözcü Kenani, Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

AA muhabirinin, "Batı'da bazı medya kuruluşlarının Rüşdi'ye saldıran kişiyi İran'la irtibatlandırmalarına" ilişkin sorusun karşısında, Kenani, "Ben bunu resmi ve kesin olarak yalanlıyorum. Hiç kimsenin İran'ı suçlamaya hakkı yoktur. Bizim (Rüşdi'ye) saldırıyı düzenleyen kişiyle ilgili malumatımız, sadece ABD basınından duyduğumuzdan ibarettir; konuyla ilgili bilgimiz yok." dedi.

Ne olmuştu?

Uzun zamandır ABD'nin New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos tarihinde Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada biri boynundan 10'dan fazla bıçak darbesi ile yaralanmıştı. Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyat edilen Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, New York Times'a yazılı açıklamada bulundu. Wylie, Hint kökenli İngiliz Rüşdi'nin hayati tehlikeyi atlattığını fakat karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini bildirdi.

California doğumlu 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar ise dün çıktığı ilk mahkemede suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Ölüm fetvası verilmişti

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabı ile İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu bildirmişti.