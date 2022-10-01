Olayın tam göbeğinde(!) yer almayı sever! Gel Ali TL’yi nasıl tarihe gömmek istediğini anlat bize

Yıllar önce, Erdoğan başbakanken Malezya'nın IMF'ten kurtulma yollarını Türkiye'ye uyarlamak istemesi üzerine, o dönem AK Parti'de ekonomiden sorumlu olan Ali Babacan, “İki ülkenin gerçekleri farklı” diyerek Türkiye'nin IMF'ten kurtulamayacağını ima etmişti.

Babacan'ın o dönemki tutumunu hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Alan'ın bugünkü yazısı...

Başkan Erdoğan (o dönem Başbakan), 2003 yılında Malezya gezisine çıkmıştı.

Türkiye IMF politikaları altında eziliyor, hazinedeki döviz, geçmiş yıllarda alınan borcun yüklü faizlerine gidiyordu.

IMF’nin Türkiye’den gönderilmesi gerekliydi..

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’den ‘’anti IMF reçetesi’’ istedi. Erdoğan, Muhammed’e dönüp, ‘’Bu IMF işini nasıl hallettiniz? Nasıl gönderdiniz ülkenizden. Anlatın da bizim Ali (Ali Babacan) öğrensin’’ şeklinde konuştu.

Muhammed, IMF’yi reddetmelerinin ayrıntılarını anlatırken, Erdoğan araya girip, “Koş gel Ali, iyi not al. Bu formülü her yerde bulamazsın” dedi.

Muhammed, IMF’nin Malezya’nın sıkıntılı olduğu bir dönemde geldiğini belirterek, ‘’Ama bize yararlı değildi. Biz bunu gördük ve IMF’yi istemedik. Kendi imkânlarımızla krizden çıktık. Size de tavsiye ederim’’ diye konuştu.

Olayın tam göbeğinde(!) yer almayı sever Ali bey..

Malezya ile Türkiye’nin, IMF açısından karşılaştırılmasının doğru olmayacağını fısıldadı medya mensuplarının kulağına..

“İki ülkenin gerçekleri farklı”ymış, “Türkiye’de yaşama geçmesi zor”muş falan filan..

Eee ne oldu?

“Gel Ali” çuvalladı..

Erdoğan iradesi ülkenin borcunu son kuruşuna kadar ödeyip IMF’yi Türkiye’den sepetledi.

Yetmedi, memleketi aynı IMF’ye borç teklif eder hale getirdi.

“Gel Ali” yuttu bu sözleri, unuttu o günleri..

Şimdi bir başka olayın tam göbeğinde!..

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