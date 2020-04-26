  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Olayın aydınlatılması için 40 ayrı ekip kuruldu! Antalya'da vahşet

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisindeki çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

2020-04-26 17:13:00 -
Olayın aydınlatılması için 40 ayrı ekip kuruldu! Antalya'da vahşet

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi çalışanları, toplanan çöplerin atıldığı alanda bir bebeğin cansız bedenini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Tesise gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde göbek bağı bulunan erkek olduğu belirlenen bebek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

40 ayrı ekip kuruldu

Kepez Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için 40 ayrı ekip oluşturuldu.

Tesisinin çöp topladığı bütün konteynerlerde ve çevresinde araştırma başlatan ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyi de sürdürüyor.

Ekipler ayrıca, bebeğin doğumunun hastanede gerçekleşmiş olma ihtimaline karşın Antalya ve ilçelerindeki hastanelerde yeni doğumlarla ilgili de araştırma yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı