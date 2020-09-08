Olay TV sahibi kim? Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Olay TV mi olacak?

Batık banka 'patronu' olarak da bilinen Cavit Çağlar, Bursa'da sahibi olduğu Olay gazetesinin yanında radyo yayıncılığıda yapan Olay TV'nin de sahibi. Kamu bankalarından sorumlu devlet eski bakanı Cavit Çağlar sahibi olduğu İnterbank'a Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Halk TV, Tele 1, Sözcü, karanlık OdaTV derken şimdi de CHP’nin sırtını sıvazlayacak yeni bir kanal peyda oluyor. Son günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yakın bir iş adamına Olay TV’yi satın aldırttığı iddiaları dolaşıyor. Batık Bank patronu Cavit Çağlar her ne kadar Olay TV’nin yüzde yüz sahibi benim dese de Olay TV’ye kapağı atan isimlere bakılacak olunursa tam da CHP özellikle de Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan isimlerin kanala transfer edildiği görülmekte.

Olay TV genel yayın yönetmeni kim?

2008 yılında Kanal D Genel Yayın Yönetmeni görevini yürüten Süleyman Sarılar, Ekrem İmamoğlu’nun İBB koltuğuna oturmasından sonra İBB İştirak Şirketlerinden Sorumlu Basın Danışmanı olarak atanmıştı. Genel merkez binasının Bursa’dan İstanbul Kağıthane’ye taşıyan Olay TV’nin Genel Yayın Yönetmenin Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki basın danışmanı Süleyman Sarılar’dan başkası değil. Yahudi sermayeli Siyonizm aşığı Rupert Murdoch’un sahibi olduğu kanalda yıllarca algı operasyonuna imza atan Fatih Portkal’ın da Olay TV’de yer alacağı iddia edilmiş, batık bank patronu Cavit Çağlar da Fatih Portakal’ın Olay TV’ye transfer olacağına ilişkin iddiaları yalanlamıştı. CNN Türk’ten kovulduktan sonra gittiği yerde bir iğneye sap olmayı beceremeyen sürekli hükümeti hedef alıp provokatif haberlerin sahibi Nevşin Mengü'nün de Olay TV’ye kapağı attığı öğrenildi.

Olay TV Ekrem İmamoğlu’nun mu?

İstanbul Kağıthane’de lüks binayaya yerleşen Olay TV’nin perde arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hemşehrisi Trabzonlu iş adamı Hüseyin Kalkan üzerinden satın aldırdığı iddia edilmişti. Bu iddianın sahibi ise Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur.

Olay TV frekans bilgileri

CHP’nin özellikle de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sesi olması beklenen Olay TV’nin Türksat 4A yeni frekansı belli oldu

Frekans: 12685

Polarizasyon: V (DİKEY)

Sembol Oranı: 30000