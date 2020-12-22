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Medya OLAY TV ‘olay’ oldu! ‘Şimdi toplantıdayım’
Medya

OLAY TV ‘olay’ oldu! ‘Şimdi toplantıdayım’

CHP’nin himayesinde olacağı konuşularak yayın hayatına başlayan OLAY TV’nin Cavit Çağlar, gündeme bomba gibi düşen iddiayla ilgili kaçamak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:54:00 -
OLAY TV ‘olay’ oldu! ‘Şimdi toplantıdayım’

Daha önce CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından alınacağı gündeme gelen OLAY TV ile ilgili ilginç haber basına düştü.

Yayın hayatına bir süre önce başlayan OLAY TV'nin yıl sonunda yayın hayatına son vereceği iddia ediliyordu.

Solak medya OLAY TV’nin sahibi Cavit Çağlar'a soru yöneltti. Medya kulislerinde dile getirilen "OLAY TV yıl sonunda kapanıyor" iddiasına kanalın sahibi Cavit Çağlar kaçamak cevap verdi.

Çağlar, www.gercekgundem.com'a önce "Bu konuda..." dedi, ardından ise "Şimdi toplantıdayım müsait değilim" yanıtını verdi.

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