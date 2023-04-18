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Medya Olay sözler! Yaşını başını almış Karamollaoğlu bile, kaç takla atıyor
Medya

Olay sözler! Yaşını başını almış Karamollaoğlu bile, kaç takla atıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-18 14:45:00 -
Olay sözler! Yaşını başını almış Karamollaoğlu bile, kaç takla atıyor

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, CHP’lilerin Muharrem İnce’ye yönelttiği sert eleştirilere tepki gösterdi. İnce’ye “Senin aday olma hakkın yok” denilmek istendiğini belirten Tamer, “Sen bu işleri kolay mı zannediyorsun? Bak, yaşını başını almış Karamollaoğlu bile, bir koltuk kapmak için kaç takla atıyor” ifadelerini kullandı.

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, CHP’lilerin Muharrem İnce’ye yönelttiği sert eleştirilere tepki gösterdi. İnce’ye “Senin aday olma hakkın yok” denilmek istendiğini belirten Tamer, “Sen bu işleri kolay mı zannediyorsun? Bak, yaşını başını almış Karamollaoğlu bile, bir koltuk kapmak için kaç takla atıyor” ifadelerini kullandı.

Tamer, özetle şunları kaydetti:  

" “Oyları bölüyorsun, çekil.”

Bu ne demek?
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Tercüme edeyim:

***

Senin aday olma hakkın yok. Sen, hür fikri ve vicdanı olmayan, seçme seçilme yeterliliğinden mahrum, ehliyetsiz, liyakatsız, iradesiz, zavallı bir adamsın... “Çekil, oyları bölüyorsun.”

***

Senin özgürlüğün de yok.

Bir siyasi tercihte bulunamazsın. Değil aday olmak, oy kullanmak için dahi tek başına karar veremezsin... Sen kimden izin aldın da ortalara döküldün? Haddini bil... Oyları bölüyorsun, çekil.

***

Sen bu işleri kolay mı zannediyorsun? Bak, yaşını başını almış Karamollaoğlu bile, bir koltuk kapmak için kaç takla atıyor... Bak, Ali Babacan gibi bir harika çocuk bile Türklük’ten feragat etmeye rıza gösteriyor... Senin feda edecek neyin var ki? Yalova’daki iki tane elma ağacı... Uzatma haydi, çekil...

Oyları bölüyorsun.

***

Tercüme edebildiysem ne mutlu bana.

Eksiklerim varsa, lütfen siz tamamlayın. (…)"

 

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