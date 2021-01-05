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Spor Olay sözler: VAR'ı tanımıyor!
Spor

Olay sözler: VAR'ı tanımıyor!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile oldukça başarılı bir sezon geçiren Marius Sumudica, Romanya'da basına konuşurken hakem Cüneyt Çakır hakkında olay ifadeler kullandı. Sumudica, yaptığı açıklamada Cüneyt Çakır'ın maç içinde VAR'ı tanımadığını ve kendi uygun gördüğünde karar verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:37:00 -
Olay sözler: VAR'ı tanımıyor!

Süper Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinde Digi Sport'a flaş açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hakemlerle sorunlar yaşadığını belirten Sumudica, Cüneyt Çakır hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cüneyt Çakır'ın VAR'a karşı tutumuna ilişkin konuşan Sumudica, "Ben VAR'ı destekliyorum ama Cüneyt Çakır, VAR'ı pek hesaba katmıyor. Uygun gördüğü şekilde karar veriyor. Ona sorduğumda da oyunu en iyi şekilde hissettiğini ve tecrübesi olduğunu söyledi. Yanıldığı olsa bile oyunun akıcı olması gerektiğini düşünüyor" dedi.

Hakemlerle yaşadığı sıkıntılar ve son Erzurumspor maçında olanlara da değinen Sumudica, "Hayatımda böyle bir ceza görmedim. Hakemlerle daha fazla sorun yaşayacağıma kesin olarak inanıyorum. Zirveye ulaştım. Hakemlerle el sıkışmaya gittim. Kararı 6 saniyede verdi. Yüzüme karşı sarı kartı vermedi ve arkamı döndüğümde verdi. Türkiye'deki kural, hakemler sahayı terk edene kadar teknik direktörün sahaya girmemesi yönünde. Bir sonraki sarı kart ile de uzaklaştırıldım. Neye inanacağımı bilmiyorum. Rapora hiçbir şey yazmadılar. Her neyse önemli değil. Ankaragücü ile zor bir maçımız var" diye konuştu.

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