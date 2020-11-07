Olay sözler: Şimdi Joe Biden düşünsün

ABD'de başkanlık seçimini Joe Biden kazandı. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından ise Türkiye'ye küstahça karışmaya kalkan ABD'nin ilk Türkiye gündeminin S-400 yaptırımları olduğu belirtildi.

Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ise Hürriyet yazarı Nedim Şener'den olay ifadeler geldi.

Şener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Rusya ile beraber S-500 sistemini üreteceği açıklamasını hatırlatarak "Artık Biden düşünsün Türkiye ile nasıl mücadele edeceğini... Trump yönetimi de çok uğraştı S-400’e engel olmak için ama başaramadı, Biden S-500 için uğraşsın artık. Türkiye S-400’ü çoktan geçti S-500’e gidiyor..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweetler: