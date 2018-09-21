Olay sözler! "Ali Koç, Güneş'e neden çiçek versin!"

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesinde Fikret Orman ve Şenol Güneş'e sitem dolu mesajlar yolladı.

FİKRET ORMAN SÖZDE YAPTIKLARINI EYLEME DE GEÇİRMELİ



Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Biz Konya'da dostluk mesajları verirken Fikret Orman'ın aynı saatlerde Aykut Kocaman hakkında konuşması anlamsız. O maçta bende seyirciydim. Belki benim bile suçum vardır. Aykut Kocaman'ın suçu yok.

ŞENOL GÜNEŞ VE TOLGA'NIN YAPTIKLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİ



Ali Koç neden Şenol Güneş'e çiçek versin! Ağırlamak başka bir şeydir. Bugüne kadar ne zaman verilmiş. Bu haberler kesinlikle yalandır. Tüm kışkırtmalara rağmen Fenerbahçe taraftarı kesinlikle maçta küfür etmeyecektir.Şenol Güneş'in Sarpsborg maçında yaptıklarını kınıyoruz. Geçen sezon oynanan maçta yapılanlara girmek istemiyorum. Şenol Güneş ve Tolga'nın yaptıkları kabul edilebilir gibi değildi. Bu hareketler olmadığı sürece maç güzel bir şekilde oynanır.



Eğer biz fair play ortamı sağlamak istiyorsak TFF, dün yaşanan bu olayla ilgili harekete geçmeli. Bizi örnek gösterenler de bu tip hareketler sonrası müdahale etmeli. Eğer bir taraf ılımlı, bir taraf gerginlikten beslenme üzerine giderse kutuplaşma olur. Biz gerginlik üzerine diyalog kurmak istemiyoruz. Biz sürekli adımlar atıyoruz ve herkes bunu örnek gösteriyor. Son olarak Divan Başkanımız, ezeli rakiplerimizin Divan Başkanlarını davet etti. Ben de oradaydım. Gayet iyi bir ortam vardı. Hatta Galatasaray Divan Başkanı bir sonraki toplantıyı kendilerinin organize etmek istediğini söyledi. Buralarda sorun yok, gayet iyi yürüyor işler. 'Biz her adımı atmaya razıyız. Ama bunun karşılığını da görmeliyiz. Biz oturduğumuz yerde yalnız kalırsak bu iş olmaz. Geçmişte şu oldu demekle bir yere varılmaz.