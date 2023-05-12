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Medya Olay Muharrem İnce çıkışı! "Bir kesim salağa yatmakta ısrarlı" deyip duyurdu
Medya

Olay Muharrem İnce çıkışı! "Bir kesim salağa yatmakta ısrarlı" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-12 15:05:00 - 2023-05-12 15:34:05
Olay Muharrem İnce çıkışı! "Bir kesim salağa yatmakta ısrarlı" deyip duyurdu

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin arkasında FETÖ’nün olduğunu belirtti.

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin arkasında FETÖ’nün olduğunu belirtti.

“Yine kaset, kumpas, sahte belgeler, haysiyet cellatlığı vesaire her türlü ahlaksızlıkla iş başında FETÖ” ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

“Yıllardır aynı şeyi söyleyip durduk.

Heyhat, söylediklerimiz malumun ilamıydı ama bir kesim salağa yatmakta ısrarlı.

Baykal'a kurulan kaset kumpası FETÖ'nün işi.
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Bye Kemal'e yalan dolan evraklarla dolu dosyalar vererek parlatıp cilalayan, onu namus kumkuması siyasetçi gibi sunan da FETÖ'dür.

CHP'yi FETÖ'ye mahkum eden kişidir Bye Kemal.

FETÖ suflesiyle 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demesinin sebebi de budur.

Açık desteklerini gördüğümüz için, "Masanın adayı Bye Kemal aynı zamanda ABD'nin, AB'nin, HDP/PKK'nın ve FETÖ'nün adayıdır" dedik, uyardık kaç defa.

HDP/PKK ve FETÖ'nün patronu ABD'dir.

Masayı dizayn eden, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen merkez, aynı merkezdir.

Aynı merkez Erdoğan'ın indirilmesi için tüm tuşlara basmaktadır.

Tekrar edelim.

FETÖ, Baykal'ı gönderdi, Bye Kemal'i koltuğa oturttu.

FETÖ, 17-25 Aralık'ta saldırdı, 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmeye çalıştı.

MHP'ye de kumpas kurdu MHP boyun eğmeyince partinin içindeki yandaşlarıyla partiyi böldü FETÖ.

Akşener masadan kalkınca, ona parmak salladı FETÖ... "Sakınn!.." dedi. Ve kumar-noter masasına geri döndü Akşener...

Son olarak Muharrem İnce de nasibini aldı.

"Sen misin Bye Kemal'in karşısına çıkan?!"...

Yine kaset, kumpas, sahte belgeler, haysiyet cellatlığı vesaire her türlü ahlaksızlıkla iş başında FETÖ...

Doğru, Muharrem İnce direndi direneceği kadar. Ama sonunda çekildi adaylıktan...

FETÖ devreye girdi ve CHP'de yine kaset kazandı...

Kasetle koltuktan kaldırır,

Kasetle koltuğa oturtur,

Kasetle adaylıktan oldurur!

Bir daha düşünün bakalım,

"Sana söz" diyenlerin sözü, neyin sözü olur?!..”

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