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Medya Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaşma sağladı
Medya

Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaşma sağladı

Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dizide Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz'ın projenin yapımcısı olarak Star Tv ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 20:30:00 - 2021-03-11 23:40:42
Olay iddia: Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos için o kanalla anlaşma sağladı

Hayranlarının merakla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos için hazırlıklar sürüyor.

Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan diziyle ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Önümüzdeki aylarda kast çalışmalarının tamamlanması beklenen dizi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Dizinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi Kaos için anlaştığı kanal duyuruldu.

Daha önce Show TV ile anlaştığı iddia edilen fakat kanal yönetimi tarafından yalanlanan dizi için Necati Şaşmaz, projenin yapımcısı olarak Star Tv ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

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