Olay iddia! Muhalefetin bile o konuda ağzını açamamasının, hükümeti sıkıştırmamasının sebebi yoksa bu mu?

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında limon fiyatlarındaki artışı sorguladı. Altınok, bir hafta önce 30 lira olan limonun şimdi 100 lira olduğunu belirtti. Hal Yasası'nın çözüm olabileceğini ancak henüz bir ilerleme kaydedilmediğini ifade eden Altınok, "Herkes Hal Yasası'nın çıkartılamayacağından, birilerinin bu işe engel olacağından emin gibi görünüyor" iddiasında bulundu. Altınok, şunları kaydetti:

"Dün çiftçiden 1.5 TL'ye alınıp tezgâhta 80-100 TL'ye satılan limonun hikâyesi üzerinden, "Ne oldu yılan hikâyesine dönen Hal Yasası'na?" diye sormuştum: "Sayın Bakan limonu görüyor musunuz?" Tarım Bakanlığı yetkilileri, "Biz üretimden, üreticiden sorumluyuz. Sonrasındaki ticari süreç Ticaret Bakanlığı'nın alanı. Hal Yasası konusu Ticaret Bakanlığı'nda" diyorlar.

"Hal Yasası abartılıyor mu yoksa etkili bir çözüm mü?" şeklindeki sorumu da "Elbette sorunu büyük oranda çözer" diyerek yanıtladılar.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da sabah saatlerinde basın mensuplarına, "Şu son dönemdeki fiyat artışının içeride limon olmamasıyla ilgili hiçbir yönü yok, burada fahiş fiyat konusu var. Onda da Ticaret Bakanlığımız her zaman olduğu gibi çok ciddi şekilde üzerine gidiyor" dedi.

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Herkesin sorunun aşılmasında etkili olacağını söylediği bu yasa hakkında bütün parmakların işaret ettiği Ticaret Bakanlığı'ndan ise henüz bir cevap yok.

Ancak dünkü yazıma okurdan ve piyasa aktörlerinden gelen cevapların karamsar olduğunu söylemeliyim.

Herkes Hal Yasası'nın çıkartılamayacağından, birilerinin bu işe engel olacağından emin gibi görünüyor. Neler neler yazmışlar. Kim bilir Ticaret Bakanlığı'na daha ne bilgiler gidiyordur.

Gerçekten böyle mi Sayın Bakan? Bu işin mümkünatı yok mu? Gıda piyasasında suyun başını tutanlar söylenildiği kadar güçlü ve etkililer mi? Muhalefetin bile bu konuda ağzını açamamasının, hükümeti sıkıştırmamasının sebebi de bu mu?

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Hal Yasası konusundaki görüşünü de çok merak ediyorum. Üreticiyi de tüketiciyi de soyan, piyasayı manipüle eden tortunun temizlenmesi, enflasyonu dizginlemek için aldığı sert tedbirlere ciddi destek olmaz mı?"