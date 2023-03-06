Olay Fulya Öztürk paylaşımı: Bir dur, bir nefes al

Yaşanan deprem felaketinin ardından ulaşılamayan köylere yardım ulaştıran Yağmur Atacan ilk günden beri deprem bölgesinde olan CNN Türk Özel Haberler şefi Fulya Öztürk'ü paylaştı.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan büyük yıkıma sebep olan depremlerden sonra aracına atlayarak ilk bir hafta ulaşılması zor köylere yardım ulaştırmıştı.

"Bu kadın takdiri hak ediyor" diyen eski oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

Buna tüm Türkiye hemfikir, ama biraz dinlenmeyi de hak ediyor. Orada kamera arkasında da, durmadan çalışıyorsun; tüm depremzedeler şahit; herkes senden razı, bi' dur, bi' nefes al.



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