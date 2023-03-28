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Medya Olay çıkış! Muharrem İnce, “Yahu Kemal abi” deyip…
Medya

Olay çıkış! Muharrem İnce, “Yahu Kemal abi” deyip…

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:14:00 -
Olay çıkış! Muharrem İnce, "Yahu Kemal abi" deyip…

“Muharrem İnce dese ki: ‘Yahu Kemal abi, oylarımı bölme, çekil adaylıktan.’ Kim yadırgayabilir?” sorusunu ortaya atan Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Siz Muharrem Bey’e ‘bir bölen’ derseniz, onun da cevabı böyle olur” dedi.

“Muharrem İnce dese ki: ‘Yahu Kemal abi, oylarımı bölme, çekil adaylıktan.’ Kim yadırgayabilir?” sorusunu ortaya atan Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, “Siz Muharrem Bey’e ‘bir bölen’ derseniz, onun da cevabı böyle olur” dedi. 

Tamer, özetle şunları kaydetti:

"Muharrem İnce dese ki:

- Yahu Kemal abi, oylarımı bölme, çekil adaylıktan.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kim yadırgayabilir?

***

Siyasi yelpazedeki mücadele, öyle bir acayip noktaya gelmiş ki, artık herkesin gözü dönmüş... Aynı kampta olan partiler bile birbirlerinden oy tırtıklıyor... Kimle kim hısım, kimle kim hasım, hiç belli değil.

***

İYİ Parti, masanın içinde mi dışında mı, o bile belli değil.

***

Siz Muharrem Bey’e “bir bölen” derseniz, onun da cevabı böyle olur.

Fazla uzatmayın.

Muharrem Bey, bari vatanı bölmüyor. (…)"

 

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Yorumlar

Mücahid/Fr

Asıl!? şimdi ! tam zamanı. "Gel! buraya bakalım bay Kemal" demesi "cuk" oturur...
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