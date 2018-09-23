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Olay çıkaran yaralı şahıs, hastaneye kelepçelenerek götürüldü

Adana'da parkta yaralı halde bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken polis ve sağlık ekiplerine direnen şahıs, kelepçelenerek hastaneye götürüldü.

23 Eylül 2018 Pazar 23:40
Olay çıkaran yaralı şahıs, hastaneye kelepçelenerek götürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'ndeki Ulus Parkı'nda yerde yaralı yatan bir kişinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzünden yaralı olan Yusuf V'yi polislerle birlikte ambulansa taşıdı.

Bu sırada yaralı, polis ve sağlık ekiplerine direnip kaçmaya çalıştı. Alkollü olduğu tahmin edilen ve saldırgan davranışlarda bulunan yaralı, kelepçelenerek polis eşliğinde Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yusuf V'nin darp sonucu yaralandığı değerlendirilirken saldırganın yakalanması için polis araştırma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 23:40
  1. seyhan

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