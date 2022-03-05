Olay adam Abramovich, Türkiye'de

Chelsea'yi satışa çıkaran Roman Abramovich özel uçağıyla Türkiye'ye geldi. Abramovich'in Türkiye'ye gelişi Chelsea'nin Muhsin Bayrak tarafından satın alınacağıyla ilişkilendirildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich önce yönetimi devretti, ardından kulübü satılığa çıkardı.

Abramovich, İngiliz kulübü için 3 milyar sterlin isterken elde edilecek gelirin tamamının Ukrayna'daki savaş mağdurları için harcanacağını söylemişti.

Daily Mail gazetesi, Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın almak istediğini ve teklif verildiğini yazdı.

Roman Abramovich'in uçağı Türkiye'de

Bu gelişmelerle birlikte İspanyol AS gazetesi, Roman Abramovich'e ait Gulfstream G650ER uçağının Çarşamba günü Türkiye'ye geldiğini ve başkent Ankara'ya indiğini yazdı.

Roman Abramovich'in Türkiye'ye gelişi, Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın almak için teklif vermesiyle ilişkilendirilirken pazarlığa yönelik bir gelişme olduğu vurgulandı.

Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.

Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.