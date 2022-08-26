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Medya Olası yenilginin kılıfını böyle uydurdu! Aytun Çıray'dan akılalmaz suçlamalar
Medya

Olası yenilginin kılıfını böyle uydurdu! Aytun Çıray'dan akılalmaz suçlamalar

CHP'nin kanalı olan Halk TV'de yayına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, hükümete yönelik akılalmaz suçlamalarda bulundu. 2023 seçimlerindeki olası yenilgiye kılıf uydurmaya çalışan Çıray, hükümetin seçim öncesi 6'lı masaya adam yerleştirerek muhalefetle alakalı dosyalar patlatacağını iddia etti

Yeniakit Publisher
2022-08-26 12:39:00 -

Her gün seçim çağrıları yapmalarına rağmen henüz bir aday dahi belirleyemeyen 6'lı masada olası seçim kaybetme çalışmaları başladı. CHP'nin kanalı olan Halk TV'de yayına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, akılalmaz açıklamalarda bulundu.

Yenilgiye kılıf uyduruyor

Seçim sathına girdiğimiz bu günlerde adayını açıklayamayan 6'lı masa, olası seçim kaybetmenin kılıfını şimdiden oluşturmaya başladı. Halk TV'de yayına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, iktidara ilişkin akılalmaz suçlamalarda bulundu. Çıray, seçim öncesi iktidarın 6'lı masaya adam yerleştirerek muhalefetle alakalı dosyalar patlatacağını iddia etti. Ancak iktidarın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü CHP'li vekillerle ilgili her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

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