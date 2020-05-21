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Olası su baskınları için şehrin tüm mazgalları temizleniyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen mazgal temizliği ile olası su baskının etkisi azaltılmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:35:12 -
Olası su baskınları için şehrin tüm mazgalları temizleniyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen mazgal temizliği ile olası su baskının etkisi azaltılmaya çalışılıyor.


Vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla şehir merkezinde altyapıyı yenileme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, oluşan ani yağışlar nedeniyle esnaf ve vatandaşların mağduriyetini azaltmak için ana ve ara arterler üzerinde bulunan birçok mazgalda temizlik çalışması yaptı. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ihtiyaç olan bölgelerde yeni yağmur suyu hatları yapmaya devam ediyor.

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