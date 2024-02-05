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Gündem Olası İstanbul depreminde bu iki ilçe için korkutan uyarı: İstanbul, 1999 depreminden çok daha fazla etkilenecek... Zeminler denize kayacak
Gündem

Olası İstanbul depreminde bu iki ilçe için korkutan uyarı: İstanbul, 1999 depreminden çok daha fazla etkilenecek... Zeminler denize kayacak

Yeniakit Publisher
2024-02-05 17:46:00 -
Olası İstanbul depreminde bu iki ilçe için korkutan uyarı: İstanbul, 1999 depreminden çok daha fazla etkilenecek... Zeminler denize kayacak

Olası İstanbul depremine karşı bir uyarı da Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı’dan geldi. Canlı, İstanbul depreminde bu iki ilçenin zeminlerinin denize kayacağını ifade etti.

 

Takvim yaprakları 17 Ağustos 1999’u, saatler ise 03:02’yi gösteriyordu. Gölcük merkezli deprem, Marmara Bölgesi’nin doğusunu yıktı, geçti. İstanbul’da ise en çok Avcılar ilçesini etkiledi.
İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.
Olası İstanbul depremine karşı bir uyarı da Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı’dan geldi. Canlı, İstanbul depreminde bu iki ilçenin zeminlerinin denize kayacağını ifade ederek, “1999’un devamı Adalar ve Kumburgaz fay zonları kırıldığı zaman İstanbul depremden çok daha fazla etkilenecek.” dedi.

Olası İstanbul depremi için açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, iki ilçe için uyarılarda bulundu.
Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, TGRT’de olası depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yeni bir deprem beklenmediğini söyleyen Canlı, 2 ilçeyi büyük İstanbul depremine karşı uyardı. Canlı, “7 büyüklüğünde bir depremde zeminleri denize doğru kayacak” dedi.

Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, İstanbul’daki olası depreme ilişkin değerlendirmesinde “Depremden korkmaya gerek yok. Asıl korkmamız gereken yapımızın zemini ve taşıyıcı elemanlarının sağlamlığı. Mesela olası İstanbul depremi senaryosunda Bakırköy’de Hatay’daki gibi yıkımın büyük olacağı söyleniyor. Ama Bakırköy’ün zemininin çok büyük bölümü kireç taşı olduğu için yıkımın Hatay’daki kadar ağır olacağını sanmıyorum... Eminönü taraflarındaki dolgu zeminler çok etkilenecek.” dedi.

Canlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Zemin özelliklerinden devam edersek, bu çok önemli bir konu. İstanbul’u çok gereksiz, lüzumsuz şekilde korkutuyorlar. Gereksiz korku salıyorlar. Zamanında İBB’nin yaptığı bir zemin özellikleri etüdü var. Onu incelerseniz nerede yıkımın olup olmayacağını görürsünüz. 1999’da kırılan fayda Avcılar çok etkilendi. Şimdi bizim beklediğimiz, 1999’un devamı Adalar ve Kumburgaz fay zonları kırıldığı zaman İstanbul depremden çok daha fazla etkilenecek. Başta Avcılar olmak üzere genelde sahil kısmında alüvyon zemin var.”
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