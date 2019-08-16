Olası bir afet durumunda en yakın toplanma alanı bu sistemle öğrenilebilecek

20 yıl önce binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine, on binlerce vatandaşın da yaralanmasına neden olan 17 Ağustos depremi hala hafızalarda yerini korurken, Ataşehir Belediyesi web sayfasında hizmete sunduğu Afet Bilgi Sistemi ile olası bir afet durumunda, tüm bilgiler belediye ekipleri ve ilgili kurumların ekipleri için mobil erişime hazır durumda olacak ve gerekli müdahaleler bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

17 Ağustos 1999 Marmara depremi, toplanma ve acil barınma alanlarının önemini ve bu alanların belirlenmesindeki eksiklikleri görmek z açısından önem taşıyor. Ataşehir Belediyesi de deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem felaketine karşı “sosyal bilinç” anlayışıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi ile AKUT’un işbirliğinde 2012 yılında Ataşehir Belediyesi AKUT Özel Afet Eğitim ve Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Ataşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hem acil durumlarda koordinasyon sağlıyor hem de doğal afetlere karşı hazırlık amacıyla eğitimler düzenliyor.

Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi’nin web sayfasında Ataşehir İlçesi Afet Bilgi Sistemi vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Afet Bilgi Sistemiyle olası bir afet durumunda, tüm bilgiler belediye ekipleri ve ilgili kurumların ekipleri için mobil erişime hazır durumda olacak ve gerekli müdahaleler bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ataşehir’de AFAD tarafından belirlenen 93 toplanma alanı bulunuyor. Vatandaşlar, Ataşehir’deki en yakın toplanma alanını, Ataşehir Belediyesi’nin web sayfamızdaki Afet Bilgi Sistemi’nden öğrenebilecek.

Afet Bilgi Sistemi Nedir?

Afet sonrası toplanma alanları, geçici iskân/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, hastaneler, eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri “Afet Bilgi Sistemi” üzerinde belirlendi.

Ayrıca sistem üzerinde; ileri dağıtım ve lojistik destek noktaları, su istasyonları, fırınlar, soğuk hava depoları; tüm kamu kurumları, belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, polis noktaları, su vanaları, yangın hidratları; ilkyarım koordine merkezleri, hastaneler, ambulans bekleme noktaları, yaralı toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler yer alıyor.