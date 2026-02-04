  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş Makam şoförü kirli çarkı mahkemede açıkladı: Rıza Akpolat talimat verir, ben elden öderdim! Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi! Barzani, bölgesel Kürt jeopolitiğinin neresinde? Doktorların depremle imtihanı kamerada: Sedyedeki hastaya siper oldular
Spor Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım
Spor

Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Beşiktaş’ın Göztepe’den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Beninli oyuncu Junior Olaitan, kulübün yayınladığı özel videoda iddialı açıklamalarda bulundu. "Burası artık benim evim" diyen Olaitan, Beşiktaş arması için her şeyini vereceğini vurguladı.

Beşiktaş’ın transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yetenek Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Göztepe’den transfer edilen Beninli orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya kanalları aracılığıyla taraftara ilk mesajını "savaşçı" kimliğiyle verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Junior Olaitan siyah beyazlıların sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan için sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

Olaitan'ın sözlerine yer verilen videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba. Ben Ishhola Junior Olaitan. Beşiktaş için buradayım ve her şeyimi vereceğim. Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim. Savaşmaya hazırım. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım. Burası artık benim evim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Spor

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi
Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi

Spor

Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi

Beşiktaş yeni kalecisini buldu!
Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

Spor

Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu
Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu

Spor

Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23