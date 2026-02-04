Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Beşiktaş’ın transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yetenek Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Göztepe’den transfer edilen Beninli orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya kanalları aracılığıyla taraftara ilk mesajını "savaşçı" kimliğiyle verdi.

Olaitan'ın sözlerine yer verilen videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba. Ben Ishhola Junior Olaitan. Beşiktaş için buradayım ve her şeyimi vereceğim. Savaşmak için buradayım ve kazanmaya geldim. Savaşmaya hazırım. Bu arma ve bu renkler için savaşmaya ve fethetmeye hazırım. Burası artık benim evim ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."