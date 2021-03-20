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Ekonomi “Olağanüstü fiyat artışlarıyla mücadelede kararlıyız”
Ekonomi

“Olağanüstü fiyat artışlarıyla mücadelede kararlıyız”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Tüketici Hakları Günü vesilesiyle düzenlenen 23’üncü ve 24’üncü Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’nde tüketicinin korunması ve tüketici haklarıyla ilgili önceliklere değindi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:13:00 -
“Olağanüstü fiyat artışlarıyla mücadelede kararlıyız”

Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağandışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin süreceğini belirterek, “Hükümetimizce fiyat istikrarının temini ve enflasyonla mücadele yönünde çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek olup, fiyat anomalileriyle ilgili tedbirlerimiz de aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi. Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi’nde de bu konunun geniş biçimde yer aldığını anımsattı. Bakan Pekcan, tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalar ile aldıkları hizmet veya ürün nedeniyle mağdur olan ancak sonrasında hukuk yoluyla haklarını geri alarak tüketicilere örnek olan bilinçli tüketicilere ödüllerini verdi. Törende, ayrıca, 2020 yılı Basın ödülleri ile Tüketici Hakları Konulu Resim ve Karikatür Yarışması’nda derece elde eden öğrenciler de ödüllerine kavuştu.

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