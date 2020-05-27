OKYAY: Bu kriz fırsata çevrilebilir

“İtalya birçok ürün için vereceği fiyat oranlarını düzenleyecektir ve İtalya ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek için bu kriz fırsata çevrilebilir” diyen Okyay, “Küresel ölçekte tedarik zinciri yönetiminin yeniden düşünülüp kurulması gündemde. Biz daha çok ürünü üretip yerimizi sağlamlaştırmalı, şimdiden çözüm bulmalıyız. Bunun yanında küreselleşmeye karşı korumacı politikaların sadece sorun oluşturmakta olduğunu biliyoruz. DEİK olarak bu konuya yönelik girişimlerde bulunuyoruz. Ülke tanıtımının en olumlu şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” bilgisini verdi.

Eşzamanlı açılım

Okyay, bu süreçte Türkiye’nin dünyayı iyi değerlendirerek doğru pozisyon alması ve hızlı adapte olması gerektiğinin altını çizerek, pazarlarla eşzamanlı açılmanın çok önemli olduğunu, İtalya ile ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için ikinci aşamaya Türkiye’nin de geçmesi gerektiğini vurguladı.

Eylem planı elzem

İtalya’nın Türkiye adına çok ciddi bir ihracat pazarı olduğunu dile getiren Okyay, bu konumu kaybetmemek için bugünden planın yapılması gerektiğini, sürdürülebilir üretim paketiyle beraber bütünsel bir eylem planı çerçevesinde bu çıkışın hazırlanmasının elzem olduğunu anlattı.

Okyay, İtalya’daki sanayicilerin çalışmak ve normale dönmek istediğini belirterek, ülkede hükümete ciddi baskı olduğunu anlattı.