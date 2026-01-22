Okyanusun 500 metre altından devrim: Norveç su krizini bitirecek sistemi duyurdu

Geleneksel ters osmoz tesisleri, suyu filtrelerden geçirebilmek için yüksek enerji tüketen devasa pompalarla çalışıyor. Flocean’ın geliştirdiği sistem ise arıtma modüllerini denizin 400 ila 600 metre derinliğine yerleştirerek bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu derinlikteki yaklaşık 50 barlık doğal hidrostatik basınç, filtrasyon için gereken enerjinin büyük bölümünü ücretsiz olarak sağlıyor. Böylece sistem, mevcut yöntemlere kıyasla yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sunuyor.

Çevreye minimum etki, kimyasal kullanımı yüzde 60 azalıyor

Tamamı su altında çalışan deniz altı arıtma sistemi, kıyılarda betonlaşma ve kentsel kirlilik oluşturmadığı için ekosistemi koruyor. Arıtma sonrası ortaya çıkan yüksek tuzlu su, derin deniz akıntıları sayesinde hızla seyrelerek deniz tabanındaki yaşamı tehdit etmiyor. Ayrıca derin deniz suyunun yüzey suyuna göre daha temiz ve yosunsuz olması, ön arıtma aşamasında kullanılan kimyasal madde miktarını yüzde 60 oranında azaltıyor.

2 milyar insan için sürdürülebilir temiz su umudu

Her bir Flocean modülünün günde 5 bin metreküp tatlı su üretebildiği ve yaklaşık 37 bin 500 kişinin günlük su ihtiyacını karşılayabildiği belirtiliyor. TIME dergisi tarafından “2025’in En İyi İcatları” listesine giren sistemin ilk ticari uygulaması 2026 yılında Norveç’te başlayacak. Uzmanlara göre teknolojinin küresel ölçekte yaygınlaşması, dünya genelinde temiz içme suyuna erişimi olmayan yaklaşık 2 milyar insan için kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunabilir.