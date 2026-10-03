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Dünya Okyanusta sır kayboluş: 6 kişiyi taşıyan hava ambulansı dadardan düştü!
Dünya

Okyanusta sır kayboluş: 6 kişiyi taşıyan hava ambulansı dadardan düştü!

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Okyanusta sır kayboluş: 6 kişiyi taşıyan hava ambulansı dadardan düştü!

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası açıklarında 6 kişiyi taşıyan özel bir jetle iletişim kesildi. Olay üzerine hava ve deniz unsurlarıyla arama çalışması başlatıldı.

ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu. Birleşik Krallık’a bağlı denizaşırı bölge olan ve Atlas Okyanusu’nun batısında yer alan Bermuda’dan ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrine giden özel jet ile Nantucket Adası açıklarında iletişimin kesildiği öğrenildi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, jetin Nantucket yakınlarında olabileceği ihtimali üzerine hava ve deniz unsurlarıyla arama çalışması başlattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Sahil Güvenlik’e uçağın radardan kaybolduğunu bildirdiği belirtildi. Gulfstream tipi uçağın, hasta naklinde kullanılan bir hava ambulansı olduğu açıklandı.

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