Okyanusta sessiz alarm! 40 yıllık dev buzdağı sona yaklaştı

Atlantik Okyanusu’nun güneyinde hareket halinde olan A-23A buzdağı, son görüntülerde yüzeyini kaplayan mavi erime suları ile dikkat çekiyor. Uydudan alınan veriler, buzdağının yapısında ciddi bir zayıflama yaşandığını ortaya koyuyor. Yüzeyde biriken bu sular, buz kütlesinin artık bütünlüğünü korumakta zorlandığını gösteriyor.

40 yıllık dev kütle giderek küçüldü

A-23A, Antarktika’dan koptuğu 1986 yılında yaklaşık 4 bin kilometrekarelik bir alana yayılıyordu. Yıllar içinde yaşanan kopmalar ve büyük parçaların ayrılmasıyla birlikte buzdağının yüzeyi önemli ölçüde daraldı. 2025 yaz aylarında meydana gelen kırılmaların ardından, 2026 başı itibarıyla alanının bin kilometrekarenin biraz üzerinde kaldığı ifade ediliyor.

Mavi çizgiler geçmişin izlerini taşıyor

Uydu fotoğraflarında buzdağının üzerinde görülen mavi ve beyaz çizgiler, yalnızca erimeye değil, aynı zamanda buzun geçmişine de işaret ediyor. Bu izlerin, yüzlerce yıl önce buzun bir buzulun parçasıyken Antarktika’daki kayalık zemin üzerinde sürüklenmesi sırasında oluştuğu değerlendiriliyor.

Erime suları okyanusa karışıyor olabilir

Görüntülerde dikkat çeken açık renkli bir bölgenin, buzdağında oluşmuş bir yarığa ya da zayıf bir noktaya işaret edebileceği belirtiliyor. Bu durumun, yüzeydeki erime sularının okyanusa akmasına ve buzdağının daha hızlı parçalanmasına yol açabileceği düşünülüyor.

Daha sıcak sulara sürükleniyor

A-23A’nın bulunduğu bölgede deniz suyu sıcaklığının birkaç dereceye ulaşması ve akıntıların buzdağını daha sıcak sulara doğru itmesi, çözülme sürecini hızlandıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Bu koşullar, buzdağının artık son yolculuğunda olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.