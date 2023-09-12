Okyanus tabanında altın küre! Deri dokusu gibi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan satın aldığı ve ülkenin en büyük eyaleti olan Alaska'da sıra dışı bir keşif yapıldı. 700 bin kişinin yaşadığı eyaletin Pasifik Okyanusu kıyısının dibinde gizemli bir küre keşfedildi. Altın rengine sahip olan bu kürenin ne olduğu belirlenemedi. Bilim insanları DNA analizi yaparak kürenin ne olduğunu belirlemeye çalışıyor.

'UMARIM İÇİNDEN BİR ŞEY ÇIKMAZ'

Okyanusun 3 kilometre dibinde bulunan küre için bazı bilim insanları yumurtadan çıkmış bir deniz süngeri olabileceğini öne sürüyor. Küreyi inceleyen araştırmacılar söz konusu nesnenin bir deri dokusuna benzediğini kaydetti. Küreyi inceleyen bilim insanlarından biri nesneye ilk dokunduğunda 'Umarım onu dürtünce içinden bir şey çıkmaz' dediğini kaydetti.

Yanı sıra okyanus tabanından alınan görüntülerde nesnenin altın rengi bir görünüme sahip olduğu ancak bunun denizaltı farlarından gelen yansımaya bağlandığı belirtildi. Nesnenin laboratuvarda çekilen bir fotoğrafı, kahverengi-sarı bir renk olduğunu gösteriyor.

NEDİR BU?

Plymouth Üniversitesi'nden derin deniz ekolojisti Prof Kerry Howell, keşif görevleri sırasında yeni türler bulmanın alışılmadık bir durum olmadığını söyledi ve 'Sık sık yeni şeyler göreceğiz. Bunların ne olduğuna dair bilgi sahibi olacağız. Bu şeyin alışılmadık yanı ne olduğundan bile emin olamamamız. Yumurta mı, sünger mi, nedir bu? dedi.

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