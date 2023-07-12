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Siyaset Öküz öldü ortaklık bozuldu! Arsız Müjde, Bay Kemal’e neler dedi neler
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Arsız Müjde, Bay Kemal’e neler dedi neler

Yeniakit Publisher
2023-07-12 16:03:00 -
Öküz öldü ortaklık bozuldu! Arsız Müjde, Bay Kemal’e neler dedi neler

Ahlaksız filmleriyle yıllarca insanları zehirleyen Müjde Ar, seçim sürecinde ağzını açmadığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na şimdi demediğini bırakmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti. Değişim çağrılarına direndi. Koltuğa çivilendi. "İstifa" çağrıları peş peşe geldi. CHP'li Ercan Karakaş'ın hayat arkadaşı olan ve ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar da Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi. "İnsanlar CHP'den umudunu kesmiş durumda. Çevremde böyle bir şey var. bu noktaya biz bir dakikada gelmedik. Bunu son seçimlere bağlamak yanlış olur. Çünkü ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var" dedi.

Ve şöyle devam etti: CHP 'tam demokrasi istiyoruz' diyor, parti içinde demokrasi yok. CHP'de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor...

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