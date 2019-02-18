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Okuryazarlık SIFIR KDV ile artacak

5. Üsküdar Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştuğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kitap ve süreli yayınlarda KDV’yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye’ye gelen kitaplar için de geçerli" açıklamasında bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
Okuryazarlık SIFIR KDV ile artacak

Üsküdar’da çeşitli etkinliklere katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Üsküdar Kitap Fuarı’nda yayınevi çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti. Dönmez, fuara 120 yayınevinin katıldığını ve 350 yazarın 9-17 Şubat’ta fuar boyunca okurlarla buluştuğunu ifade etti. Kitap fuarlarının okuyucu ve yazarları bir araya getiren nadir mekanlardan olduğunu anlatan Dönmez, dijitalleşme ne kadar hızlanırsa hızlansın yazılı kitap okuma zevkini tadanların bundan vazgeçemeyeceğini vurguladı. Dönmez, millet kıraathaneleri gibi projelerle de okur ve yazarları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Bazı anket ve çalışmalar Türkiye’deki okuryazarlık oranının arttığını gösteriyor. 5. Üsküdar Kitap Fuarı’ndaki hava da bunu gösteriyor. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi kitap ve süreli yayınlarda KDV’yi sıfıra indirdik, bu da okuryazar oranının artmasına katkı sunacaktır. Bu durum, yurtdışından Türkiye’ye gelen kitaplar için de geçerli. Buradan kitapsever olarak teşekkür ediyorum.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
  1. Üsküdar
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. 5. Üsküdar Kitap Fuarı
  4. dijitalleşme
  5. kitap okuma zevki
  6. millet kıraathaneleri
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • cccccc1 sa önce
    Kitap Fiyatları 2-2,5 katına çıktı. Bazıları farkında olmayabilir ama şuan kitap kadar pahalanan başka bir ürün bilmiyorum. 67 TL den 2018 yazında satılan bir kitap seti şuan 115-130 tl arası siz düşünün.

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