‘Okumayı cazip hale getirecek faaliyetler artmalı’

ÇINAR DEMİR ANKARA

Gençler Türk klasikleriyle erken yaşta tanışmalı

Başta Hoca Ahmet Yesevi’nin şiirlerinden oluşan Divanı Hikmet’i Türkiye’ye kazandıran eser olmak üzere 12 kitap yazan araştırmacı yazar Dr. Hayati Bice, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Okurların kitap okuma alışkanlığı dijital medyanın yaygınlaşmasıyla değişti. 300 sayfalık bir kitaptan daha hacimli kitapların okuru korkuttuğunu gözlüyorum. Buna karşılık özellikle çocuk ve gençlerin Türk klasikleriyle daha erken yaşlarda tanıştırılmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü lise çağından itibaren gençlerin dünyayı izleme mecrası doğrudan doğruya sosyal medya üzerinden oluyor. Bu nedenle 8-15 yaş gurubundaki çocuk ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanması için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarına büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ile STK'lara önemli görev düşüyor

Hoton Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı, araştırmacı yazar Fehmi Çalmuk da, şu görüşleri dile getirdi: “Bu veriler bile Türkiye’nin kitap okuma alışkanlığının ne düzeyde olduğunu gösteriyor ilköğretim çağından bu yana kitap okumayı ev ödevi sorumluluğunda gören ve bu minvalde yetişen toplumumuz kitap okumanın bir hayat tarzı olduğunu bir kültür olduğunu benimsememiş durumda. Elbette burada sözlü geleneğin söz söyleyen ile söylenme alışkanlığının etkisi büyüktür ancak görülüyor ki kitap okuma alışkanlığını kazanması noktasında Kültür Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum örgütleriyle birlikte acilen bir proje Hayata geçirilmelidir. Din anlayışını Cenab-ı Hakk’ın oku emriyle oluşturan Müslüman Türk milletinin okuma konusunda seviyesini yükseltmek 2023, 2053 vizyonu gibi tarihsel bir vizyonu gerektirir. İnsan okur, okuyan insan yaşadığı toplumu, insanı bilir. Kitap fuarlarının yaygınlığı kadar aldığı kitabı okumanın anlamanın ve topluma yansıtmanın önemi de anlatılırsa Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinde kültür alanında katma değeri yükselmiş olacaktır. Kitap okuma alışkanlığını ekonomik sebeplere bağlayarak kitapların pahalı olduğunu savunan insanların, yapılan araştırmanın ilk sırasında yer alan Hindistan’ın ekonomisini ve halkının sosyo-kültürel yapısını değerlendirmesini isterim. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamayacağı gibi hiçbir mazeret de kitap okumamayı haklı gösterecek bir neden oluşturmaz.”





“Okur - yazarlık konusunda sürekli olarak olumsuz bir tablo çiziliyor ama bence bu durum biraz fazla abartılıyor” diyen araştırmacı yazar Adem Karafilik ise şunları söyledi: “Alfabesi tamamen değiştirilerek, okur-yazarlık oranının bir gecede sıfırlandığı, insanların okuduklarına göre sürekli ayrıştırıldığı bir ülkede yine de iyi durumdayız. Ülkemizde kitap basımı için alınan bandrol sayısına, alınan ISBN oranlarına, kitap fuarlarındaki doluluğa baktığımızda durumun abartıldığı kadar olumsuz olmadığını görüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında değişik kurum ve kuruluşlarca açılan yazarlık okulları, kitap okuma grupları ayrı bir güzellik. Bir hususu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Okuma yazma bilmekle kitap okuyan - yazan olmak aynı değildir. Üniversite sayısının artırılması ve zorunlu eğitim süresinin uzatılmasıyla okur sayısının artırılamayacağı bir gerçektir. Okumayı yazmayı cazip hale getirecek faaliyetlere biraz daha yoğunlaşmak da fayda var.”

İşte dünyada en çok kitap okunan ülkeler

Dünyada kitap okumaya en çok zaman ayıran ülkeler sıralamasında Hindistan zirvede yer aldı. Hindistan’da ortalama her vatandaş haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuyor. Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6’sı Asya’da yer alırken, 4 ülke ise Avrupa’dan sıralamaya girdi. İngiltere merkezli Global English Editing verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyada en çok kitap okuyan ülkeler belirlendi. Hindistan’ın haftalık 10 saat 42 dakika ile zirvede yer aldığı listede, Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu. Kitap okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra, gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer alıyor. İlk on içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin 18’inci sırasında bulunuyor.