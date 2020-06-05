“Okumak Güzeldir” yarışmasında dereceye girenler başarılarının sırrını açıkladı

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla “Okumak Güzeldir” sloganıyla düzenlenen yarışmanın kazananları belli oldu. Yarışmada 2 bin 414 saniyede 45 soruya doğru olarak cevap vererek birinci olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu kazandı.

“Endülüs gezisine ailemle katılacağım”

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü son sınıf öğrencisi olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu, yarışma ve kazandığı Endülüs gezi turu ile ilgili şunları söyledi: “Liseden arkadaşım böyle bir yarışma olduğunu söyledi. Ödüller de çok ilgi çekici olduğu için bunu kaçırmamalıyım diye düşündüm. Birinci olunca çok mutlu oldum. İspanya, gezmek istediğim ülkeler arasındaydı. Ailemle birlikte gezebilecek olmak da güzel bir fırsat oldu. Kitapların gençlere ve yetişkinlere yönelik olması ve ödülün de gezi olması motive ediciydi. Ayrıca bu tarz ödüller kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında önemli faktör oluyor. Daha çok okumaya sevk ediyor. Kitaplar da güzel seçilmişti. Ayrıca kitap okuma yarışmasının pandemi sürecine denk gelmesi kitap okumamı da olumlu yönde etkiledi. Kitap okuma açısından daha verimli geçti. Böyle bir yarışmaya vesile oldukları için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyorum. Umarım devamı gelir ve başka insanlar da faydalanır” dedi.

Yarışmanın İkincisi Osman Akgündüz

2 bin 759 saniyede 45 soruya doğru cevap vererek ikinci olan Osman Akgündüz ödül olarak 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu kazandı.

“Kitapların hepsini iki defa okudum”

Osman Akgündüz yarışma ve kazandığı Kudüs gezi turu ile ilgili şunları söyledi: “ Mart ayının başlarında okumaya başladım ama zaten Osmancık, Memleket Hikayeleri ve Beş Şehir daha önceden okuduğum kitaplardı. Yoksulluk İçimizde ve Esir Şehrin İnsanları kitaplarını da bu vesileyle ilk defa okumuş oldum. Bu süreçte süre boldu, kitapların hepsini iki defa okudum. Korona virüs süreciydi, evdeydik, okula gidip gelemedik. Öğrencilere online ders verdik. Pandemi süreci olmasa, belki o kadar vaktimiz olmasa bir defa okurduk, çıkardığımız notlarla yetinirdik. Ama vakit bol olduğu için bir defa daha okuyalım diye baştan döndük. İyice hazmetmiş olduk. İlk defa yurt dışına çıkmış olacağız. Bu da Kudüs gibi bizim için oldukça önemli bir mekanı bize sunacak. Tabii ki bir yarışmaya girerken hedef birincilik olur ama Kudüs çok güzel bir yer. Allah’a şükür, Peygamber Efendimizin (S.A.V) yeryüzünde ziyaret edilmesini bize tavsiye ettiği üç mekandan birisi. Biz de Mescid-i Aksa’ya Kudüs’e gitmiş olacağız, inşallah diğerlerine de gitmek nasip olur. Bu yüzden Belediye Başkanımız Deniz Köken beye ve çalışma arkadaşlarına müteşekkiriz. Belediye Başkanımız Deniz Köken beyin Eyüpsultan için yaptığı çalışmaları görüyoruz, takip ediyoruz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah başarılarının devamını nasip eylesin.”

Yarışmanın Üçüncüsü Mert Eroğlu

Mert Eroğlu ise yarışmada 2 bin 347 saniyede 44 soruyu doğru olarak cevaplayarak üçüncü oldu ve 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı.

“Kitapları 2.5 ay gibi bir zamanda okudum”

Yarışmada 3. olarak 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazanan 20 yaşındaki Mert Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi. Eskişehir’de yaşayan Mert, yarışmadan üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla haberdar olduğunu belirterek, şunları söyledi.“Katılma amacım ilk üç arasına girip gezi ödülünü kazanmaktı. Çünkü gezmeyi ve yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Buna ulaşmanın yolunun kitap okumaktan geçtiğini görünce düşünmeden katılmaya karar verdim. Yaklaşık 2.5 ay gibi bir zamanda kitapları okudum. Osmancık’ı daha önce lisede okumuştum. Kitapları okuduktan sonra önemli kısımları bir deftere not aldım bilgisayar başındayken telefon geldi ve üçüncü olduğum söylendi. Tabii ki çok sevindim”

“Geziye, annem, babam ve kardeşimle gideceğim”

Daha önce hiç yurt dışına çıkmadığını, bu geziyle ilk defa yurt dışı deneyimi yaşayacağını açıklayan Mert Eroğlu, “ Geziye annem, babam ve kardeşimle gitmeyi düşünüyorum. Başkanımıza böyle güzel bir uygulamaya öncülük ettiği ve güzel kitapları okumama vesile olduğu için teşekkürlerimi iletirim” dedi.