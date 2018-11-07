Okuma zorluğu çeken çocuğu zorlamamalısınız

Okula başlayan bazı çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar. Üst sınıflarda matematik işlemleri kavramada zorluk çekerler.



Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez. Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir.

Bu öğrenme bozukluğuna "disleksi" denilmektedir. Çocuğu sıkıştırmak yerine hekime göstermelisiniz.

Disleksililer zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Albert Eistein, Leonardo da Vinci, Tom Cruise disleksili idi.

Disleksi ikiye ayrılıyor

Doğuştan gelen disleksi doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak üçe ayrılır.

Doğum öncesi disleksiye, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar ve özensiz ilaç kullanımı etken olabilir. Uzun ve zor doğum plesenta anomalileri doğum sırasında oluşan disleksiye, doğumdan sonra bebeğin nefes almasındaki gecikme ve geçirdiği ateşli hastalıklar da doğum sonrası oluşan disleksi sebeplerinden.. Irsi olarak da disleksi ortaya çıkabiliyor.

Beyin Nasıl Okur?

Beyin üzerinde yapılan çalışmalar normal beyinlerin sağ beyin yarım küresinin sol beyin yarımküresine göre daha küçüktür.



Bu durum disleksilerde daha farklıdır. Sağ beyin yarımküresinin, sol beyin yarımküresine eşit büyüklükte ya da sol beyin yarım küresinin daha küçük olduğunu ortaya koyar.



Disleksilerin sol beyin yarımküresindeki farklılıkların bu bozukluğun sebebi olduğu düşünülüyor.

Disleksi okuma sorunu, yazmada meydana gelen ve matematiksel işlemlerde meydana gelen işlemler olarak ayrılır ve farklı adlar alır.

Disleksinin sık karşılaşılan özellikleri şunlar:

Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk

b ve d, p ve q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama; kelimelerdeki harfleri ya da sayıları karışık algılama, ne’yi en; 3’ü E; 12’yi 21 olarak algılamak gibi.

Okurken kelime atlamak

Hecelerin seslerini karıştırmak ya da sessiz harflerin yerini değiştirmek, sıklıkla yazım hatası yapmak.



Yazı yazmada zorluk

Hastalık en çok bu zorlama ile fark edilmektedir.

Gecikmiş konuşma

Bu hastalıktan muzdarip çocuk geç konuşur. Konuşmaya başlaması gibi konuşma akıcılığı da gecikir.

Konuşurken anlama

Çocuk konuşurken, duyduğunu anlamakta zorluk çektiği için uygun kelimeyi seçmede zorluk çekebilir.

Yön kavrama (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda sorunlar.

Elleri kullanma

Çocuklar ellerini kullanırken hantallık ve beceriksizlik yaşarlar.

Erken teşhis bu çocukların gelecekte alacakları eğitimin tespiti açısından çok önemlidir.Bu konuda çocuğa yardımcı ve destek olunmalıdır.

Pet bardakla heceleme

İşte çocuklar için eğlenceli bir hece tablosu. Pet bardakları çevir, heceyi oku, cümle yap. Anne ve babalar bunu evde siz de yapabilirsiniz.