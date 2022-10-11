  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti
Aktüel

Okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 20:37:00 -
Okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci kurtarılamadı.

Öğrencinin neden düştüğü araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23