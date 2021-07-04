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Yaşam Okulu soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Yaşam

Okulu soyan hırsızlar yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Saray Mesleki ve Teknik Lisesinin deposunu soyan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 00:58:00 -
Okulu soyan hırsızlar yakayı ele verdi

Tekirdağ'da Saray Mesleki ve Teknik Lisesinin deposunu soyan hırsızlar yakalandı.

Olay, Çarşamba günü Saray ilçesinde meydana geldi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin deposuna giren hırsızlar lavabo bataryası, elektrik malzemesi gibi yaklaşık 7 bin lira değerinde hurda malzemeyi çaldı.

Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi ve araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri A.Ş., G.D., O.Ş. ve M.C. isimli 4 zanlıyı gerçekleştirdikleri operasyon sonucu gözaltına aldı.

 

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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