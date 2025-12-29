Okulların tatil edildiğinden habersiz çocukları okula götüren baba kanala uçtu: 4 kişi suda kayboldu
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde okulların tatil olduğundan habersiz olan baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada kaza yaptı. otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi kayboldu.
Harran'a bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğundan habersiz yola çıkan baba Halil G., çocuklarını ve yeğenlerini okula götürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Kazada, 2 kişi aracın camını kırarak kedi imkanları ile kurtulurken, 4 kişi ise kayboldu. Bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye kanalında aracın yerini tespit ederek kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.