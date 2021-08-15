  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Afganistan Taliban ile birlikte küllerinden doğacak'

Yetkililer yalanlıyor! TMMOB masabaşı iftiraya devam ediyor

ABD istihbaratı açıkladı! 'Taliban birkaç gün içinde Kabil'i ele geçirebilir'

Irkçı Tanju Özcan'a bir tepki de CHP Bolu İl Başkanı'ndan

Bakan Soylu'dan açıklama: Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sıcak gelişme! ABD bölgeye gönderecek asker sayısını arttırdı

İngiltere'den şoke eden 'korona' raporu! Ölenlerin yüzde 64'ü aşılı ve aşısızların 2 katı!

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı: Kayıpların acısı bizi birleştiriyor

Cemevine saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

Yalanlar üzerinden mülteciler hedef gösterilmeye devam ediliyor: Şırnak’ta ambulans kaçıran Suriyeli değil, Siirtli çıktı!
Bakan Akar açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe
Fenerbahçe'de 2 oyuncu topun ağzında! Dembele için takas formülü...
Bakan Soylu duyurdu! İşte sel felaketinde kayıp ihbarı sayısı
ABD'den flaş Afganistan kararı! Harekete geçtiler
Gündem “Okulların açılmaması Kovid'den de tehlikeli”
Gündem

“Okulların açılmaması Kovid'den de tehlikeli”

Yeni Akit’e konuşan eğitimciler, okulların sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına azami riayet edilerek açılması gerektiğini belirterek, “Okulların açılmaması Kovid-19 salgınından çok daha tehlikeli” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 10:26:00 -
“Okulların açılmaması Kovid'den de tehlikeli”

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Yeni Akit’e konuşan Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeterli sağlık şartlarını yerine getirerek mutlaka bu yıl kesintisiz tüm okulları yüz yüze eğitime başlatması gerektiğini belirtti. Okulların uzun süre kapalı kalmasının öğrencilerde ciddi öğrenme problemleri meydana getirdiğine işaret eden Akça, “Bu durum, çocukların gelecekteki eğitim hayatlarında telafisi mümkün olmayan sorunlar meydana getirecektir. Ayrıca çocukların okullarından ve arkadaşlarından uzakta kalması onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerinde de ciddi sorunlar oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bir nesil yok oluyor”

Eğitimci Yazar Ramazan Avcı ise “Okullar, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına azami riayet edilerek açılmalı. Ben okulların açılmamasını Kovid-19 salgınından çok daha tehlikeli buluyorum. Çünkü bir nesil yok oluyor. Bir nesil toprağın altına gömülüyor. 2 yıldır çocuklar yüz yüze eğitimden mahrumlar. Alınan ve alınacak tedbirlere uyularak okulların en erken tarihte açılması elzemdir” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osman kolluk

niye yok oluyor, çalışmak isteyene imkan çok artık, tembellik hep.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay