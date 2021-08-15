“Okulların açılmaması Kovid'den de tehlikeli”

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yeni Akit’e konuşan Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeterli sağlık şartlarını yerine getirerek mutlaka bu yıl kesintisiz tüm okulları yüz yüze eğitime başlatması gerektiğini belirtti. Okulların uzun süre kapalı kalmasının öğrencilerde ciddi öğrenme problemleri meydana getirdiğine işaret eden Akça, “Bu durum, çocukların gelecekteki eğitim hayatlarında telafisi mümkün olmayan sorunlar meydana getirecektir. Ayrıca çocukların okullarından ve arkadaşlarından uzakta kalması onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerinde de ciddi sorunlar oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bir nesil yok oluyor”

Eğitimci Yazar Ramazan Avcı ise “Okullar, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına azami riayet edilerek açılmalı. Ben okulların açılmamasını Kovid-19 salgınından çok daha tehlikeli buluyorum. Çünkü bir nesil yok oluyor. Bir nesil toprağın altına gömülüyor. 2 yıldır çocuklar yüz yüze eğitimden mahrumlar. Alınan ve alınacak tedbirlere uyularak okulların en erken tarihte açılması elzemdir” değerlendirmesinde bulundu.