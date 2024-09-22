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Yerel Okullardaki temizlik sorununa 30 bin temizlik personeli ile çözüm
Yerel

Okullardaki temizlik sorununa 30 bin temizlik personeli ile çözüm

Yeniakit Publisher
2024-09-22 21:45:00 -
Okullardaki temizlik sorununa 30 bin temizlik personeli ile çözüm

Devlet okullarında temizlik personeli sıkıntısı için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin, okullarda istihdam edilmek üzere 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. Peki süreç nasıl işleyecek? Yanıtı haberimizde.

Devlet okullarında yaşanan temizlik personeli sorunu yeni alınacak 30 bin personel ile çözülecek.

Aslında okullarda temizlik personeli temini için İşkur tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı kapsamında milli eğitim bakanlığı ile iş birliği yapılmıştı. Program ile 81 ilde toplam 120 bin kontenjan ayrıldı. Haftada 3 gün çalışmaya imkan sağlayan programda, çalışanlara günlük ücret verileceği açıklandı. Ancak bu projeye başvurular sınırlı kaldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili, “Pazartesi itibarıyla çarşamba günü tam zamanlı 30 bin temizlik personeli kadrosu sunacaklar. İlave personel ile sorunu çözeceğiz. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı.120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için cuma günü Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile çözüm bulundu. Okullara 30 bin personel alınma süreci başlatıldı.

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