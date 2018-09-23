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Okullardaki ihtiyaç listesine veli tepkisi

Geçtiğimiz hafta okulların açılması ile birlikte okul kıyafetlerinde yaşanan kafa karışıklığına, öğrencilerin eline tutuşturulan listeler de eklendi.

23 Eylül 2018 Pazar 12:24
Okullardaki ihtiyaç listesine veli tepkisi

Geçtiğimiz hafta okulların açılması ile birlikte okul kıyafetlerinde yaşanan kafa karışıklığına, öğrencilerin eline tutuşturulan listeler de eklendi. Asgari ücretle çalıştığını ve maddi durumunun kısıtlı olduğunu belirten birçok veli ise duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

SEVK İRSALİYESİ GİBİ LİSTE

Okulların açılması ile her sene tekrarlayan ve velilerin sürekli olarak şikayet ettiği ‘okul ihtiyaçları listesi’ bu sene tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz senelerde velilere verilen listelere oranla bu seneki listelerin çok daha kapsamlı olduğunu dile getiren birçok veli tepkisini sosyal medya üzerinden şu şekilde dile getirdiler: “Okul yönetimi toptancıların sevk irsaliyesi gibi liste yapmış. Okullara yönelik bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu iş rezilliğe gidiyor! Bugün anaokuluna yeni başlayan çocuğum için verilen listede alacağım boyanın markasına kadar belirlenmiş. 11 kırtasiye gezdim boyayı bulamadım. Bu liste olayına bir an önce bakanlığın el atması gerekiyor.”

Okul yönetimi ile velilerin maddi bir diyaloğa girmesinin doğru olmadığını ve bu problemi çözecek bir çalışmanın bakanlık tarafından yapıldığını belirten Eğitim-Bir-Sen Başkanvekili Latif Selvi ise şunları dile getirdi:

BAKANLIK SORUNA EL ATTI

“Bütün okullarımızın müstakil bütçeye kavuşturulması gerekiyor. Ortaokul ve liselerde bütçelendirmeler il özel idareleri veya yerel yönetimler eliyle sürdürüldüğü için bütçe okula intikal edinceye kadar okulun sıkıntılarını çözebilecek başka bir resmi kaynağı olmuyor. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı zaman da okul yöneticileri kimseden bir şey istemeyi arzu etmedikleri halde sıkıntıların giderilmesi için velilerden ve okul aile birliklerinden bu sıkıntıların giderilmesini talep ediyor. Bize göre olması gereken okul yönetiminin öğrencilerle parasal bir diyaloğunun olmaması. Okul yöneticilerimiz de bunu istemiyor. Anca bir yandan da hayat devam ediyor. Okulların ihtiyaçları var. Ortada bütçe olmayınca okullar çare üretmeye çalışıyor. Biz bu konuda prensip olarak velilerden para talep edilmesini doğru bulmuyoruz. Ancak bu meselenin sorumluları okul yöneticileri ve öğretmenler değil, bütçedeki aksaklıklardır. Bu problemin çözülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın bir çalışması olduğunu biliyoruz. Bu noktada bir çözüme gidileceğini umuyoruz.”

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:24
  1. Eğitim-Bir-Sen Başkanvekili Latif Selvi
  2. okul ihtiyaç listesi

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