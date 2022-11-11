Okullardaki güvenlik zafiyeti sabır taşırıyor! Yuh artık dedirten iddia! 'Koridorda testereyle geziyor'

Özellikle köy ve asayiş sıkıntısının olduğu mahalle okullarındaki güvensiz ortam, hem öğretmen hem de öğrenciler için yılladır tehlike saçıyor. Son yıllarda ise bu zafiyetin arttığı, bir çok öğretmenin mağdur olduğu biliniyor. Diyarbakır'daki bir okulda yaşanan olay ise tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Ekşi Sözlük'te bir yazarın anlattığı ve yetkililerden yardım istediği olay ağızları resmen açık bırakır denilecek cinsten. bağlar-atatürk ortaokulu'nda yaşanan 'serseri' tacizleri ve öğrencilerin öğretmenlere zorbalığı bu durumu gözler önüne seriyor. Yazarın iddiasına göre öğrenciler öğretmen dövüyor, okul dışından mahalle 'serserileri' okul basıyor!

İşte o kan donduran iddiayı içeren yazı:

"öncelikle herkese iyi günler diliyorum. diyarbakır 'ın merkez bağlar ilçesi atatürk ortaokulunda görev yapmaktayım. okulumuz bulunduğu konum itibariyle çok sorunlu bir yer. maalesef aileler de çocuklarıyla fazla ilglenmedikleri için bütün yük olduğu gibi omuzlarımıza biniyor. yükten dolayı bir şikayetimiz yok. geçen gün bir öğrencimiz kadın öğretmenimizi dövdü, onu bile sorun etmiyoruz. şaka yapmıyorum eğitim formasyonu neyi gerektiriyorsa o şekilde hallediyoruz. ama gelin görün ki, dışarıdan gelip okulumuza dadanan mahallenin soytarısı bir tip (serseri demiyorum tam bir soytarı) okulumuzu resmen esir almış durumda. öğrenci ayrımı yapmadan gözüne kestirdiklerine okul bahçesinde her türlü küfürü atıp fiziksel şiddet uyguluyordu. ciddi bir engelle karşılaşmadığı için işi daha ilerletip okul koridorlarına dadanmaya başladı. üzerinde bıçakla koridorda volta atıyor, elinde veya kulağının arkasına yerleştirdiği sigarayla istediği gibi kol geziyor. tabi yine ciddi bir engelle karşılaşmadığı için işi biraz daha büyütüp ders esnasında, sınıfa girip, öğrenci kaldırıp,dövüp elini kolunu sallayıp bahçede keyif sigarasını tüttürüyor.

buraya kadar diyebilirsiniz son aşama bu diye. hayır bunun bir tık üstü daha var. sınıflara tekrar dadanıp ders işlemekte olan kadın öğretmenlere seni s..... gibi sinkaflı küfürlerle artık taciz etmekte. bu kadar yeter diyorsunuz ama yine ciddi bir engelle karşılaşmadığı için bi tık daha ileri gidip elinde testereyle gezmekte. ne tür durumda olduğumuzu anlayın yani. sesimizi duyuramıyoruz. şimdi bu tip, bir öğrenciyi veya öğretmeni öldürdüğünde mi gerekli önlemler alınmaya başlanacak. okul içinde hiçbirinizin can güvenliği yok. bu platform da, sağolsun arkadaşımın önerisiyle yaşadıklarımızı paylaşırsam belki sesimizi bir duyan olur diye düşündüm. hoşçakalın"