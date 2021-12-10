Okullarda yemekler ücretsiz olsun çağrısı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Zincir marketlerdeki etiket ve fahiş fiyat artışlarının okul kantinlerine de yansıması, dar gelirli vatandaşların yaklaşık 7 saatini okulda geçiren çocukları için de büyük bir sorun oluşturuyor. Okul kantini işletmecileri fiyat artışlarından ister istemez etkilendiklerini dile getirirken, Eğitim Bir-Sen Genel sekreteri Latif Selvi, okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesinin önemine işaret etti. Okullarda yüz yüze eğitim sistemine geçilmesiyle kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlatan Selvi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Milli Eğitim Şurası’na, okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi yönünde bir teklif bulunduklarını belirterek şunları söyledi: “Temel problem olarak çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, eğitim öğretimlerini sağlıklı sürdürebilmesi için okul ortamının en güzel şekilde öğrencilerin hizmetine sokulması sağlanmalı. Eğitim şurasında alınan kararların her birisi son derece kıymetli inşallah hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bunlar tavsiye kararlarıdır ama hayata geçerse eğitim öğretimimiz açısından önemli katkılar sunar. Şurada, okullarımızda ücretsiz yemek çıkarılması gibi bir karar aldık.

Bu devlet okullarının yanı sıra özel okullarda da tesis edilecek olursa daha verimli olur ama biz aldığımız kararda özel ya da devlet okulu gibi bir ayrım yapmadık. Devletin yapacağı bir hizmet olarak biz bunu ortaya koyduk.”